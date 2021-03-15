Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчину сильно избили в ходе дорожного конфликта на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мужчину сильно избили в ходе дорожного конфликта на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Молостовых, 11к1 Карта всех событий

Трое неизвестных избили мужчину в ходе дорожного конфликта на севере Москвы. Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и травмами головы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 13 марта, по адресу улица Молостовых, дом 11, корпус 1. Трое неизвестных на улице нанесли мужчине 1990 года рождения множественные удары по голове и телу в ходе дорожного конфликта. После избиения злоумышленники скрылись.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с травмами головы, переломами ребер и левосторонним гидропневмотораксом. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Читайте также: Более 80 человек без вести пропали в Монголии из-за песчаной бури

травмабригада скорой помощиполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте