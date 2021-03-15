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Более 80 человек без вести пропали в Монголии из-за песчаной бури
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 80 человек без вести пропали в Монголии из-за песчаной бури

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Монголии шесть человек погибли и более 80 пропали без вести в результате песчаной бури, которая накрыла страну в субботу, 13 марта. Об этом в понедельник сообщил телеканал CGTN.

В понедельник, 15 марта, стихия пришла в Пекин. Во время песчаной бури видимость в городе составляла одну тысячу километров. На некоторых территориях концентрация мелких твердых частиц PM 10 превысила восемь тысяч микрограммов на кубический метр. Данный показатель в 160 раз выше максимально допустимой нормы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила показатель нормы на уровне 50 микрограммов на кубометр.

Во время бури в Пекине был объявлен «желтый» уровень опасности. По прогнозам синоптиков, стихия уйдет из города утром во вторник, 16 марта.

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