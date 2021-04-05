Фото: mos.ru

Веневская улица,32 Карта всех событий

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Веневской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 5 апреля.

Инцидент произошел по адресу Веневская улица, дом 32. По словам очевидцев, в результате столкновения двух машин пострадало четыре человека. На месте происшествия находятся пожарные и три машины скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали, еще двое находятся на месте аварии.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Читайте также: Бывшего руководителя госпредприятия обвинили в получении крупной взятки