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Четыре человека пострадали в результате ДТП на Веневской улице
Фото: mos.ru

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Веневской улице

Кирилл Николаев

Происшествия
Веневская улица,32Карта всех событий

Четыре человека пострадали в результате ДТП на Веневской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 5 апреля.

Инцидент произошел по адресу Веневская улица, дом 32. По словам очевидцев, в результате столкновения двух машин пострадало четыре человека. На месте происшествия находятся пожарные и три машины скорой помощи. Двоих пострадавших госпитализировали, еще двое находятся на месте аварии.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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