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Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новгородская улица, 30 Карта всех событий

На северо-востоке столицы произошел пожар на площади два квадратных метра. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в понедельник, 5 апреля, по адресу Новгородская улица, дом 30. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных, уточнил собеседник «ВМ».

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуеве.

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МЧСвозгораниепожар
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