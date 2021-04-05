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Тело женщины со следами укусов обнаружили в Бурятии
Фото: СК РФ

Тело женщины со следами укусов обнаружили в Бурятии

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет проверит сообщения о найденном в Заиграевском районе Бурятии теле женщины, на котором, предположительно, обнаружены следы укусов. Об этом сообщается в главном следственном управления СК РФ по Республике Бурятия в понедельник, 5 апреля.

Ранее в СМИ появились сообщения, что во дворе дома в улусе Шэнэ-Буса найдено тело пожилой женщины. Рядом с ним находились несколько собак. Местные власти планируют организовать специальную комиссию для выяснения ситуации.

— Следствие проверяет информацию. Также нужно дождаться медицинского исследования и предварительных причин смерти, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в лесу обнаружено тело подростка.

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