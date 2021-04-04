Тело подростка нашли в лесу в Ленинградской области

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В лесу Ленинградской области найдено тело 13-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУ СК России в воскресенье, 4 апреля.

Инцидент произошел 3 апреля во Всеволожском районе. Отмечается, что признаков насильственной смерти нет. Вероятно, он скончался от общего переохлаждения.

Дальнейшие решения будут приняты по результатам доследственной проверки, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что рэпер DMX оказался на грани смерти из-за передозировки наркотиками.

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