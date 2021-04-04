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«Увидели тело на улице»: появились подробности гибели сына худрука студии «Непоседы»
Фото: instagram.com/elenapindzhoyan

«Увидели тело на улице»: появились подробности гибели сына худрука студии «Непоседы»

Рафаэль Залян

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пиар-директор театра-студии «Непоседы» Петр Шекшеев подтвердил гибель 14-летнего сына руководителя студии Елены Пинджоян. Мальчик скончался в результате падения из окна дома в Подмосковье. Об этом Шекшеев рассказал в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта, в Солнечногорском районе Подмосковья. По словам Шекшеева, мальчик занимался экстремальными видами спорта. Пиар-директор считает, что подросток хотел сделать необычное селфи, но не удержался и выпал из окна. От полученных в результате падения травм он скончался.

— Кирилл находился на третьем этаже в своей комнате. И когда бабушка пришла к нему, чтобы пожелать спокойной ночи, она обнаружила, что мальчика нет в постели. Потом они с мамой увидели тело мальчика на улице, — рассказал PR-директор.

Шекшеев добавил, что сын Пинджоян был жизнерадостным, конфликтов в семье не было. Концерты «Непосед» будут временно отменены из-за трагедии, уточнил пиар-директор. Он добавил, что Елена Пинджоян убита горем из-за смерти сына.

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