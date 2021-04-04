Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более семи миллионов рублей украли из квартиры на Каретном Ряду
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Более семи миллионов рублей украли из квартиры на Каретном Ряду

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Каретный Ряд Карта всех событий

Более семи миллионов рублей украли из квартиры в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Кража произошла в ночь с пятницы, 2 апреля, на субботу, 3 апреля, в квартире дома на улице Каретный Ряд. Неизвестный похитил из квартиры более семи миллионов рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенница в Москве под видом соцработника украла у пенсионерки 1,5 миллиона рублей.

Читайте также: Десять бытовок загорелось на северо-западе столицы

кражаполицияденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в