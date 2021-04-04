Более семи миллионов рублей украли из квартиры на Каретном Ряду

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Россия, Москва, улица Каретный Ряд Карта всех событий

Более семи миллионов рублей украли из квартиры в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Кража произошла в ночь с пятницы, 2 апреля, на субботу, 3 апреля, в квартире дома на улице Каретный Ряд. Неизвестный похитил из квартиры более семи миллионов рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенница в Москве под видом соцработника украла у пенсионерки 1,5 миллиона рублей.

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