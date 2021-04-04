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Десять бытовок загорелось на северо-западе столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Десять бытовок загорелось на северо-западе столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 6 Карта всех событий

Десять бытовок загорелось на улице Нижние Мневники на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщил источник «ВМ» в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу улица Нижние Мневники, 6.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудники МЧС возгорание ликвидировали.

Ранее сообщалось, что двадцать человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за задымления. Загорелись аккумуляторные батареи.

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