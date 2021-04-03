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Двадцать человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за задымления
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Двадцать человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за задымления

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Доброслободская улица, 21Карта всех событий

В центре Москвы из административного здания эвакуировали 20 человек из-за задымления. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.

Уточняется, что пожар возник по адресу Доброслободская улица, дом № 21. Загорелись аккумуляторные батареи. Площадь пожара составила два квадратных метра.

В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар.

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