Двадцать человек эвакуировали из здания в центре Москвы из-за задымления
Россия, Москва, Доброслободская улица, 21Карта всех событий
В центре Москвы из административного здания эвакуировали 20 человек из-за задымления. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 3 апреля.
Уточняется, что пожар возник по адресу Доброслободская улица, дом № 21. Загорелись аккумуляторные батареи. Площадь пожара составила два квадратных метра.
В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар.
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