Пожар ликвидировали в автосервисе на Рублевском шоссе
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 68Ас3 Карта всех событий
Здание автосервиса на Рублевском шоссе загорелось в ночь на субботу, 3 апреля. Об этом рассказали «ВМ» источники в экстренных службах столицы.
Пожар произошел по адресу Рублевское шоссе, дом 68А, строение 3. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 30 квадратных метров.
В результате пожара никто не пострадал.
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