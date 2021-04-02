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Движение восстановили на Садовом кольце после пожара в бизнес-центре
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение восстановили на Садовом кольце после пожара в бизнес-центре

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Движение транспорта восстановлено на Садовом кольце. Об этом в пятницу. 2 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также восстановлено движение по дублеру Садового кольца.

Напомним, пожар произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. Возгорание возникло на третьем этаже в кухне ресторана «Бургер Кинг» и подсобном помещении. Источник уточнил, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано. Из-за пожара движение по дублеру Садового кольца в сторону улицы Крымский Вал было перекрыто.

Читайте также: Стали известны детали пожара в бизнес-центре на Зубовском бульваре

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