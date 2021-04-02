Стали известны детали пожара в бизнес-центре на Зубовском бульваре

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 17с1 Карта всех событий

Оборудование и мебель загорелись в бизнес-центре на Зубовском бульваре. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

Напомним, инцидент произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. Возгорание возникло на третьем этаже в кухне ресторана «Бургер Кинг» и подсобном помещении. Источник уточнил, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек.

Видео: Вечерняя Москва

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

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