Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожар вспыхнул в бизнес-центре на Зубовском бульваре в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар вспыхнул в бизнес-центре на Зубовском бульваре в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Возгорание произошло в административном здании в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

Инцидент произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. По словам источника «ВМ», возгорание произошло на третьем этаже в кухне ресторана «Бургер Кинг» и подсобном помещении. Источник уточнил, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек.

Пожарные проверяют горящий этаж и этаж выше. Источник уточнил, что в здании с первого по третий этаж расположены несколько организаций, преимущественно кафе, рестораны и магазины.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Видео: Вечерняя Москва

Читайте также: Два человека были госпитализированы после ДТП на юго-востоке Москвы

Москвавозгораниепожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в