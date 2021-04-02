Пожар вспыхнул в бизнес-центре на Зубовском бульваре в центре Москвы

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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Возгорание произошло в административном здании в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

Инцидент произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. По словам источника «ВМ», возгорание произошло на третьем этаже в кухне ресторана «Бургер Кинг» и подсобном помещении. Источник уточнил, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек.

Пожарные проверяют горящий этаж и этаж выше. Источник уточнил, что в здании с первого по третий этаж расположены несколько организаций, преимущественно кафе, рестораны и магазины.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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