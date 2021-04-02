Два человека были госпитализированы после ДТП на юго-востоке Москвы

скорая помощь / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Скорая помощь»

Россия, Москва, Совхозная улица, 18к1 Карта всех событий

Два человека были госпитализированы после аварии с участием трех транспортных средств на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в пятницу, 2 апреля.

ДТП произошло на улице Совхозная в районе дома 18/1. На дороге столкнулся микроавтобус, автомобиль такси и легковая машина. В результате аварии два человека пострадали.

По словам собеседника «ВМ», пострадавших госпитализировали в больницу.

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