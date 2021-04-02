Мужчина избил полицейского на северо-западе Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники мужчина избил сотрудника полиции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в пятницу, 2 апреля.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 1 апреля в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова. Полиция задержала молодого человека 2001 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Однако задержанный начал агрессивно себя вести и ударил одного из правоохранителей.

— В результате полицейский получил ушибы и обратился за помощью в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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