Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина избил полицейского на северо-западе Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Мужчина избил полицейского на северо-западе Москвы

Рафаэль Залян

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники мужчина избил сотрудника полиции. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ в пятницу, 2 апреля.

Согласно полученной информации, инцидент произошел 1 апреля в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова. Полиция задержала молодого человека 2001 года рождения, подозреваемого в совершении преступления. Однако задержанный начал агрессивно себя вести и ударил одного из правоохранителей.

— В результате полицейский получил ушибы и обратился за помощью в медицинское учреждение, — рассказали в ведомстве.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Читайте также: Мужчина провел вечер с незнакомками в Москве и лишился 12 тысяч евро

задержаниесеверо-запад Москвынападение на сотрудников полиции
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в