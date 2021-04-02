Движение перекрыли по двум полосам в сторону улицы Крымский Вал из-за пожара

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Движение перекрыто по правому и среднему ряду в сторону улицы Крымский Вал. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Данные меры связаны с пожаром в в бизнес-центре на Зубовском бульваре. Из-за возгорания движение на внешней стороне Садового кольца в сторону улицы Крымский Вал затруднено на 0,5 километра.

Напомним, инцидент произошел по адресу Зубовский бульвар, дом 17, строение 1. Возгорание возникло на третьем этаже в кухне ресторана «Бургер Кинг» и подсобном помещении. Источник уточнил, что до прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

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