Один человек пострадал при пожаре в квартире в Электростали

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В подмосковной Электростали произошел пожар в одной из квартир дома, пострадал один человек. Об этом сообщает в воскресенье, 4 апреля, пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Уточняется, что возгорание случилось в квартире в городском округе Электросталь, в поселке Елизаветино на улице Центральная.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли оперативно ликвидировать пожар. Для тушения возгорания были привлечены семь человек и две единицы техники, сообщает агентство «Москва».

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