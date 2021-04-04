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Один человек пострадал при пожаре в квартире в Электростали
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Один человек пострадал при пожаре в квартире в Электростали

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковной Электростали произошел пожар в одной из квартир дома, пострадал один человек. Об этом сообщает в воскресенье, 4 апреля, пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Уточняется, что возгорание случилось в квартире в городском округе Электросталь, в поселке Елизаветино на улице Центральная.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смогли оперативно ликвидировать пожар. Для тушения возгорания были привлечены семь человек и две единицы техники, сообщает агентство «Москва».

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