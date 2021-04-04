СМИ: Сын Елены Пинджоян выпал из окна и погиб в Подмосковье

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Сын основательницы и худрука студии «Непоседы» Елены Пинджоян выпал из окна квартиры в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта. Мальчик хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал из окна с третьего этажа. От полученных в результате падения травм мальчик скончался.

Уточняется, что дома с 14-летним ребенком находилась бабушка, которая во время инцидента была в душе и не видела внука.

Кирилл Пинджоян был ведущим концертов «Непосед». Кроме того, мальчик вел программы для детей на телевидении и принимал участие в съемках фильмов.

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