Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Сын Елены Пинджоян выпал из окна и погиб в Подмосковье
Фото: mos.ru/Максим Денисов

СМИ: Сын Елены Пинджоян выпал из окна и погиб в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Сын основательницы и худрука студии «Непоседы» Елены Пинджоян выпал из окна квартиры в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта. Мальчик хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал из окна с третьего этажа. От полученных в результате падения травм мальчик скончался.

Уточняется, что дома с 14-летним ребенком находилась бабушка, которая во время инцидента была в душе и не видела внука.

Кирилл Пинджоян был ведущим концертов «Непосед». Кроме того, мальчик вел программы для детей на телевидении и принимал участие в съемках фильмов.

Читайте также: Более семи миллионов рублей украли из квартиры на Каретном Ряду

смертьпадениесын
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в