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СК организовал проверку по факту гибели сына худрука студии «Непоседы»
Фото: СК РФ

СК организовал проверку по факту гибели сына худрука студии «Непоседы»

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 14-летнего сына худрука студии «Непоседы» Елены Пинджоян в Солнечногорске. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 марта, в частном доме в Солнечногорском районе Подмосковья. Мальчик хотел сделать селфи на подоконнике, но не удержался и выпал из окна с третьего этажа. От полученных в результате падения травм подросток скончался.

По факту произошедшего проводится проверка. Уточняется, что погибший мальчик и его семья характеризуются положительно.

По словам пиар-директора «Непосед», тело ребенка обнаружили на улице мама с бабушкой, когда увидели, что мальчика нет в своей постели.

Ранее появились подробности гибели сына худрука студии «Непоседы».

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