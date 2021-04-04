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Урны с прахом и административные помещения вскрыли на Ваганьковском кладбище в Москве
Фото: pixabay/fsHH

Урны с прахом и административные помещения вскрыли на Ваганьковском кладбище в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ваганьковское кладбище Карта всех событий

Неизвестные вскрыли урны с прахом и административные помещения на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Сообщение об инциденте поступило в полицию утром 3 апреля. Неизвестные вскрыли три кабинета в административном здании на территории кладбища и несколько урн с прахом в колумбарии.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Специалисты устанавливают, кто может быть причастен к осквернению кладбища, пишет ТАСС.

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полицияМВДкладбище
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