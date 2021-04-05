Два человека погибли при пожаре в частном доме в Орехово-Зуеве

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В подмосковном Орехово-Зуеве произошло возгорание в одном из частных домов. Об этом сообщается в понедельник, 5 апреля, на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье, 4 апреля, в 21:51 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе, в деревне Мисцево. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 28 квадратных метров. В дальнейшем пожар был ликвидирован.

В пресс-службе МЧС отметили, что при пожаре погибли два человека, сообщает агентство «Москва».

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