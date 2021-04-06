Завод загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Песчаный Карьер, 3 Карта всех событий

Завод загорелся на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло во вторник, 6 апреля, на заводе по адресу улица Песчаный карьер, дом 3. В настоящее время на объекте наблюдается открытое горение.

Из окна третьего этажа здания идет густой черный дым, уточнил собеседник «ВМ».

Добавляется, что площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве загорелся жилой частный дом.

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