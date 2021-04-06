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Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения и грабежа. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по данным следствия, злоумышленник в маске вошел в один из продуктовых магазинов в городе Клин и потребовал от продавца денег, угрожая пистолетом. Нападавший выстрелил в сторону женщины, однако объект, использовавшийся в качестве пули, попал в кулон на шее женщины и отскочил. После этого злоумышленник схватил деньги и скрылся.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность нападавшего, его задержали по месту жительства. Подозреваемый заявил, что пистолет выбросил, а украденные деньги потратил.

Экспертиза показала, что в кулон на шее продавщицы попал снаряд-шарик, которым могли стрелять из пневматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанный взят под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к еще одному грабежу, сообщает «МВД Медиа».

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разбойграбежМосковская область
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