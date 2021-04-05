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Гаражи на площади 40 квадратных метров загорелись на севере Москвы
Фото: АГН Москва

Гаражи на площади 40 квадратных метров загорелись на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Чермянская улица, 1 Карта всех событий

На севере столицы произошло возгорание гаражей. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар случился на улице Чермянской, дом 1. По словам источника, есть угроза распространения пламени на ближайшие постройки. К месту происшествия следуют десять пожарных расчетов.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

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