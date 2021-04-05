Мужчина упал с пожарной лестницы здания в центре Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Покровка, 10с2 Карта всех событий

Мужчина упал с пожарной лестницы здания в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в понедельник, 5 апреля, по адресу улица Покровка, дом 10, строение 2. Сообщается, что мужчина упал с наружной пожарной лестницы здания. В результате падения мужчина потерял создание, но остался жив.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы.

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