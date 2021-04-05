Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина упал с пожарной лестницы здания в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва

Мужчина упал с пожарной лестницы здания в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Покровка, 10с2 Карта всех событий

Мужчина упал с пожарной лестницы здания в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в понедельник, 5 апреля, по адресу улица Покровка, дом 10, строение 2. Сообщается, что мужчина упал с наружной пожарной лестницы здания. В результате падения мужчина потерял создание, но остался жив.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы.

Читайте также: Неизвестные похитили деньги из банкомата на востоке Москвы

травмасознаниепадение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в