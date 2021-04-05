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Неизвестные похитили деньги из банкомата на востоке Москвы
Фото: pixabay.com

Неизвестные похитили деньги из банкомата на востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, 16-я Парковая улица, 2А Карта всех событий

Неизвестные похитили деньги из банкомата в садовом центре на востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 4 апреля, в садовом центре по адресу улица 16-я Парковая, дом 2а. Неизвестные вскрыли находившийся в помещении банкомат, похитили оттуда денежные средства, после чего скрылись.

Сумма материального ущерба устанавливается. По факту произошедшего проводят проверку.

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