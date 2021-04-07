Два миллиона рублей украли у пенсионера на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Маршала Конева Карта всех событий

Крупную сумму денег похитили у пенсионера в столичном районе Щукино. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел 5 апреля на улице Маршала Конева. Неизвестный проник в квартиру пенсионера и похитил у него два миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Ранее стало известно о том, что рэпер Слава Марлоу второй раз за неделю попал в аварию в Москве.

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