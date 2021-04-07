Рэпер Слава Марлоу второй раз за неделю попал в аварию в Москве

Фото: instagram.com/slavamarlow

Рэпер, блогер, саунд-продюсер Моргенштерна Слава Марлоу снова попал в ДТП в столице. Об этом он рассказал своим поклонникам в Instagram Stories в среду, 7 апреля.

— Чел, ты... Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный, — написал он.

На опубликованных кадрах видно, что рэпер разговаривает с другим участником аварии. На пострадавшей машине видны вмятины. Музыкант добавил, что в момент аварии сработала подушка безопасности. В ДТП никто не пострадал.

Видео: instagram.com/slavamarlow

Ранее Слава Марлоу попал в аварию 1 апреля. В прошлый раз его машина столкнулась с автомобилем такси.

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