Адвокат пострадавшей в ДТП Марии Артемовой потребовал ужесточить меру пресечения Билу

Фото: Адвокат Князев Андрей Григорьевич

Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы Марии Артемовой, пострадавшей в аварии на Новинском бульваре с участием пранкера Эдварда Била, подал жалобу в Мосгорсуд с требованием ужесточить меру пресечения блогеру, являющемуся предполагаемым виновником ДТП. Об этом юрист сообщил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Напомним, 3 апреля блогеру запретили пользоваться интернетом, водить машину, выходить из дома в ночное время, а также общаться с фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

— Мы подали жалобу, что не согласны с данной мерой пресечения. Дело в том, что следствие выходило с ходатайством об избрании ограничительных мер и указало, какие конкретно ограничительные меры хочет избрать. Это не домашний арест был, не заключение под стражу. Но и суд не может сделать их жестче заявленных. Сейчас мы просто не согласны с их объемом и требуем ужесточения в тех рамках, в которых изначально заявило следствие. Если к нам прислушается Мосгорсуд — прекрасно, не прислушается — значит, так и надо. Раскрыть более детально то, чего мы хотим, я не могу, — рассказал юрист.

По словам адвоката, очередное заседание по делу может состояться в течение месяца. Князев добавил, что его клиентка с каждым днем чувствует себя лучше, и надеется, что она скоро поправится.

Ранее юрист уже выражал свое несогласие с решением Тверского районного суда по блогеру Эдварду Билу. В день, когда была избрана мера пресечения, он называл ее «плевком» в адрес всех пострадавших в аварии и заявлял о намерениях добиться ужесточения ограничительных мер в рамках, предусмотренных законом.

Напомним, резонансное ДТП произошло 1 апреля. В центре Москвы столкнулись пять легковых автомобилей. В результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Предполагаемым виновником аварии называют водителя Audi Эдварда Била. Именно его иномарка вылетела на встречную полосу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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