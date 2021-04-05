Суд не стал рассматривать иск о блокировке Youtube-аккаунта блогера Эдуарда Биля

Фото: Youtube /Edward Bil

Арбитражный суд Москвы не стал рассматривать иск компании «Эдвард Бил», которая требовала Google заблокировать Youtube-аккаунт блогера Эдуарда Биля, виновного в ДТП на Садовом кольце. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба суда.

Иск от ООО «Эдвард Бил» — фирме, работающей в рекламной сфере — поступил в ноябре 2019 года. Основания иска в материалах суда указаны не были. Сам Эдуард Биль (также известный под псевдонимом Эдвард Бил) тогда был привлечен к делу в качестве третьего лица.

Дело завершилось в начале 2020 года: истец не являлся на заседания суда и не подавал ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие или переносе дела.

— Анализ действий истца свидетельствует об утрате интереса к рассмотрению иска по существу, — сообщила пресс-служба суда.

Google, будучи ответчиком, также не настаивал на продолжении дела.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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