Появилось видео, где совершившему ДТП Эдварду Билу надевают GPS-браслет

Фото: Youtube /Edward Bil

Полицейские надели на ногу блогера Эдварда Била, совершившего крупное ДТП на Садовом кольце, GPS-браслет. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RT на русском».

С помощью браслета правоохранители будут отслеживать перемещения блогера, который по решению суда с восьми часов вечера до восьми утра не может покидать свою квартиру.

Видео: Telegram-канале «RT на русском»

Ранее Эдвард Бил признался, что раскаивается в совершении ДТП.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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