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Суд запретил устроившему ДТП в Москве блогеру Билу водить машину и покидать дом
Фото: АГН Москва

Суд запретил устроившему ДТП в Москве блогеру Билу водить машину и покидать дом

Виктория Родимкина

Происшествия

Тверской суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била по делу о ДТП в центре Москвы, ему запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину. Об этом сообщает пресс-секретарь суда в субботу, 3 апреля.

— Третьего апреля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении Эдуарда Биля меры пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что блогер не сможет во время действия меры пресечения выходить в Сеть, также он не сможет покинуть дом и водить автомобиль.

Видео: Пресс-служба Тверского суда

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

Ранее по теме: Адвокат рассказал о состоянии девушки, серьезно пострадавшей в ДТП на Смоленской площади

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