Блогер Эдвард Бил признался, что раскаивается в совершении ДТП

Фото: Youtube / Edward Bil

Блогер Эдвард Бил, спровоцировавший крупное ДТП в центре Москвы, в котором серьезно пострадала женщина, признался, что раскаивается в содеянном. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Baza.

Блогер приехал в свою квартиру, в которой до начала июня должен находиться по решению суда с восьми часов вечера до восьми утра.

Встретившие его журналисты поинтересовались у блогера, раскаивается ли он.

— Да, — коротко ответил Эдвард перед тем, как скрыться за дверью своего жилища.

Видео: блогер Эдвард Бил

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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