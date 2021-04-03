Адвокат потерпевшей: Сумма компенсации по ДТП с Эдвардом Билом пока не определена

Фото: Пресс-служба Тверского суда

Сумма компенсации по делу о ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била пока не определена. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев, представляющий интересы Марии Артемовой, которая в результате аварии получила многочисленные травмы.

По словам Князева, сумму компенсации будет определяться родственниками потерпевшей. Она будет скалываться из того, насколько длительное лечение потребуется Марии, и насколько оно будет дорогостоящим. Пока близкие женщины сосредоточены на оказании ей необходимой помощи.

Согласно, документам, представленным медицинской организацией, у Артемовой диагностировали многочисленные разрывы внутренних органов, многочисленные переломы и травмы.

Ранее Князев назвал избранную судом меру пресечения блогеру плевком в адрес пострадавших. Он отметил, что для него непонятна позиция следствия, которая не настояла на домашнем аресте подозреваемого. В итоге блогеры лишь запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое. По факту аварии возбудили уголовное дело.

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