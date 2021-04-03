В деле о ДТП с блогером Эдвардом Билом до сих пор нет потерпевших

Фото: Telegram LIFE SHOT

В уголовном деле, возбужденном по факту ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, до сих пор нет пострадавших. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев, который представляет интересы Марии Артемовой, получившей в аварии многочисленные травмы.

— Для меня стало большим удивлением, что в данном уголовном деле нет потерпевших, несмотря на то что четыре машины пострадали в ДТП, — заявил Князев во время встречи с журналистами.

Он уточнил, что Мария Артемова в настоящее время находится в стабильно тяжелом состоянии. По словам адвоката, врачи диагностировали у женщины многочисленные разрывы внутренних органов, переломы и травмы.

Помимо этого, Князев назвал избранную судом меру пресечения блогеру плевком в адрес пострадавших. Он отметил, что для него непонятна позиция следствия, которая не настояла на домашнем аресте подозреваемого. В итоге подозреваемому лишь запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое. По факту аварии возбудили уголовное дело.

Читайте также: Жена блогера Эдварда Била приехала на заседание по делу об аварии на Смоленской площади