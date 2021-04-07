Фармацевт попытался продать сильнодействующее лекарство без рецепта в Москве

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Правоохранительные органы обнаружили факт продажи сильнодействующих лекарств без предъявления рецепта на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 7 апреля.

Инцидент произошел в одной из аптек на Рязанском проспекте. В ходе проверки было установлено, что фармацевт продавал лекарства, подлежащие предметно-количественному учету, не спрашивая рецептов. В помещении также были найдены и изъяты более 400 упаковок неучтенных препаратов.

Административный протокол был составлен на руководителя аптеки по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Ранее сообщалось о том, что мужчина длительное время терроризирует дом пенсионеров в Московской области.

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