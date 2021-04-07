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Мужчина длительное время терроризирует дом пенсионеров в Московской области
Фото: СК РФ

Мужчина длительное время терроризирует дом пенсионеров в Московской области

Иван Юминов

Происшествия

Следственный комитет (СК) проверит информацию о том, что житель подмосковной деревни Алабушево систематически запугивает своих соседей — семейную пару ветеранов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 7 апреля.

По словам дочери пострадавших, мужчина в течение продолжительного времени закидывает дом ее родителей камнями, из-за чего неоднократно разбивались окна и рушилось имущество. СК проведет проверку и по ее результатам примет дальнейшие решения, уточнила Врадий.

Ранее сообщалось о том, что скопинского маньяка оштрафовали за съемки в ролике.

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