Суд взял под стражу сотрудников полиции по делу о вымогательстве 12 миллионов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пресненский суд столицы арестовал на месяца начальницу следствия МВД отдела Солнцево Анну Карпову. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Карпову обвиняют в совершении преступления по статье «Получение взятки». Вместе с ней в СИЗО отправилась ее заместитель Наталья Колегова. В заключении они пробудут до 22 июня текущего года.

— Участковый Владимир Бухарев, останется под домашним арестом, — отметил пресс-секретарь суда.

Согласно данным следствия, в апреле 2021 участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Солнцево города Москвы, начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также его заместитель планировали получить взятку в 12 миллионов рублей. За вознаграждение обвиняемые обещали «помочь» потерпевшему в процессуальных решениях.

Деньги передавали в рамках оперативного мероприятия, во время которого фигурантов задержали.

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