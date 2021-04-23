Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Суд взял под стражу сотрудников полиции по делу о вымогательстве 12 миллионов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд взял под стражу сотрудников полиции по делу о вымогательстве 12 миллионов

Никита Абрамов

Происшествия

Пресненский суд столицы арестовал на месяца начальницу следствия МВД отдела Солнцево Анну Карпову. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Карпову обвиняют в совершении преступления по статье «Получение взятки». Вместе с ней в СИЗО отправилась ее заместитель Наталья Колегова. В заключении они пробудут до 22 июня текущего года.

— Участковый Владимир Бухарев, останется под домашним арестом, — отметил пресс-секретарь суда.

Согласно данным следствия, в апреле 2021 участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Солнцево города Москвы, начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также его заместитель планировали получить взятку в 12 миллионов рублей. За вознаграждение обвиняемые обещали «помочь» потерпевшему в процессуальных решениях.

Деньги передавали в рамках оперативного мероприятия, во время которого фигурантов задержали.

Читайте также: Труп мужчины обнаружили на стройке в Москве

взяткаарестсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в