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Труп мужчины обнаружили на стройке в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Труп мужчины обнаружили на стройке в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Сосенское, жилой комплекс Скандинавия, улица Эдварда Грига Карта всех событий

Труп мужчины был обнаружен на территории строительного объекта. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело было найдено возле дома № 13 на улице Эдварда Грига в поселении Сосенском. Отмечается, что мужчина был рабочим строительного объекта, а рядом с ним лежала разбитая строительная каска.

По словам источника «ВМ», у покойного была пробита голова. По предварительным данным, он умер из-за полученной открытой черепно-мозговой травмы.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» писала об уголовном деле, возбужденном по факту смерти ребенка во Внукове. По данным следствия, 13-летний мальчик был обнаружен на обочине дороги. Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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