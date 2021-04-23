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Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во Внукове
Фото: СК РФ / Свердловская область

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во Внукове

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Толстопальцево Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во Внукове. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, 13-летний мальчик был обнаружен на обочине дороги. Он был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Уточняется, что при поступлении в больницу на теле ребенка не было следов борьбы и каких-либо телесных повреждений.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «ВМ» писала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что днем 14 апреля отец обнаружил своего 13-летнего сына на улице Пионерской, дом 5 (поселение Толстопальцево — прим. «ВМ»). Подросток лежал на земле без сознания, на голове были повреждения: ссадины и синяки. Кроме того, у подростка пропал мобильный телефон и деньги.

— Мальчик скончался, не приходя в сознание, утром 22 апреля, — заключил источник «ВМ».

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