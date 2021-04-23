Следком возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во Внукове

Фото: СК РФ / Свердловская область

Россия, Москва, посёлок Толстопальцево Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка во Внукове. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, 13-летний мальчик был обнаружен на обочине дороги. Он был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Уточняется, что при поступлении в больницу на теле ребенка не было следов борьбы и каких-либо телесных повреждений.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «ВМ» писала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что днем 14 апреля отец обнаружил своего 13-летнего сына на улице Пионерской, дом 5 (поселение Толстопальцево — прим. «ВМ»). Подросток лежал на земле без сознания, на голове были повреждения: ссадины и синяки. Кроме того, у подростка пропал мобильный телефон и деньги.

— Мальчик скончался, не приходя в сознание, утром 22 апреля, — заключил источник «ВМ».

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