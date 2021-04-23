Найденный в бессознательном состоянии подросток во Внукове умер в больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, посёлок Толстопальцево, Пионерская улица, 14 Карта всех событий

Найденный в бессознательном состоянии подросток во Внукове скончался в больнице. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 14 апреля отец обнаружил своего 13-летнего сына на улице Пионерской, дом 5 (поселение Толстопальцево — прим. «ВМ»). Подросток лежал на земле без сознания, на голове были повреждения: ссадины и синяки. Кроме того, у подростка пропали мобильный телефон и деньги.

Мальчика в тот же день,14 апреля, в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу. Некоторое время он находился в отделении реанимации. По словам источника, ребенок скончался утром 22 апреля. Обстоятельства происшествия уточняются.

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