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Элитную бутылку вина украли из магазина на Малой Дмитровке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Элитную бутылку вина украли из магазина на Малой Дмитровке

Полина Долганова

Происшествия
малая дмитровка 31Карта всех событий

Элитную бутылку вина стоимостью более 16 тысяч рублей украли из магазина в центре столицы. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Малая Дмитровка, дом 31. В полицию обратилась сотрудница магазина. Она сообщила, что из торговой точки украли бутылку вина. 33-летняя гражданка обнаружила кражу при просмотре записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что в полицию обратился представитель магазина, расположенного в доме 13 на Новинском бульваре. Он заявил, что неизвестный похитил из торгового зала две бутылки виски — 18-летней и 15-летней выдержки. Общая стоимость украденного алкоголя оценивается почти в 20 тысяч рублей.

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