Москвича обокрали на миллион рублей в центре Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Из квартиры москвича украли драгоценности на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В полицию обратился мужчина. Он заявил, что отсутствовал в своей квартире на улице Советской Армии больше полугода, а когда вернулся, обнаружил, пропажу дорогих швейцарских часов и ювелирных изделий. По словам потерпевшего, стоимость украденного превышает один миллион рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража», предполагающей лишение свободы на срок до 10 лет.

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