Виски 18-летней выдержки украли из магазина в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новинский бульвар, 13 Карта всех событий

Неизвестный похитил из магазина в центре Москвы несколько бутылок алкоголя на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В полицию обратился представитель магазина, расположенного в доме 13 на Новинском бульваре. Он заявил, что неизвестный похитил из торгового зала две бутылки виски — 18-летней и 15-летней выдержки. Общая стоимость украденного алкоголя оценивается почти в 20 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Читайте также: Неизвестный на электросамокате чуть не сбил пенсионерку насмерть в центре Москвы