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Виски 18-летней выдержки украли из магазина в центре Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Виски 18-летней выдержки украли из магазина в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Новинский бульвар, 13 Карта всех событий

Неизвестный похитил из магазина в центре Москвы несколько бутылок алкоголя на крупную сумму денег. Об этом в четверг, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

В полицию обратился представитель магазина, расположенного в доме 13 на Новинском бульваре. Он заявил, что неизвестный похитил из торгового зала две бутылки виски — 18-летней и 15-летней выдержки. Общая стоимость украденного алкоголя оценивается почти в 20 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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вискикража в магазине
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