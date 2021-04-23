Девушку ограбили в гостях четверо незнакомцев на Волгоградском проспекте

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Девушка пришла в гости к малознакомому человеку, где ее ограбили четверо незнакомцев. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Москвичка познакомилась с молодым человеком. После непродолжительного общения она согласилась прийти в гости, в его квартиру на Волгоградском проспекте. Практически сразу после ее прихода, в квартиру вошли четыре незнакомых ей человека. Один из них достал нож и стал требовать от гостьи перевести на указанный счет деньги. Девушка выполнила требование. Получив желаемое злоумышленники скрылись.

Вскоре полиция задержала преступников. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», предполагающей лишение свободы на срок до 10 лет.

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