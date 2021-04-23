Возгорание произошло в столовой детского сада в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Глубокий переулок, 3 Карта всех событий

В детском саду в центре Москвы произошло возгорание. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, в столовой детского сада, расположенного в Глубоком переулке,3, загорелась лампа дневного освещения. Из здания были эвакуированы 62 человека. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

Ранее «ВМ» писала о пожаре в квартире на юге Москвы. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном по адресу улица Кастанаевская, 5, корпус 3. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже. Огонь охватил 30 квадратных метров площади. Вскоре пожар был ликвидирован.

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