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Мосгорсуд приговорил доцента МАИ Воробьева к 20 годам колонии строгого режима
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мосгорсуд приговорил доцента МАИ Воробьева к 20 годам колонии строгого режима

Илья Ашуров

Происшествия

Московский городской суд признал виновным в госизмене доцента МАИ Алексея Воробьева. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Алексея Воробьева приговорили к 20 годам колонии строгого режима, также он должен будет выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Процесс в отношении Воробьева проходил в закрытом формате, так как все материалы дела были засекречены.

Напомним, доцента МАИ Алексея Воробьева обвиняли в государственной измене и попытке вывоза из России материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

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*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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