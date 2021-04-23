ФСБ ликвидировала ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Новосибирской и Кемеровской областях

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В Новосибирской и Кемеровской областях сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили ячейку запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ РФ в пятницу, 23 апреля.

В пресс-службе отметили, что участники группировки вели деятельность антиконституционного характера, которая основана на принципах так называемого всемирного халифата. Деятельность ячейки также была направлена на свержение насильственным путем действующей власти и разрушение институтов светского общества.

Члены ячейки обсуждали террористическую идеологию, а также занимались вербовкой местных мусульман, уточнили в ФСБ. По местам жительства задержанных граждан были найдены запрещенные в РФ пропагандистские материалы. Также сотрудники ФСБ изъяли средства связи и электронные носители.

Возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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