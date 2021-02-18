ФСБ провела задержания участников «Хизб ут-Тахрир»* в десяти регионах России

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в рамках спецоперации задержали членов запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»* в десяти регионах страны. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ в четверг, 18 февраля.

По данным спецслужб, операции проводились в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также в Башкирии, Дагестане, Орловской, Калужской и Ивановской областях.

В сообщении говорится, что члены группировки распространяли среди россиян воинствующую исламистскую террористическую идеологию, которая характеризуется нетерпимостью к другим религиям. Участники террористической ячейки вербовали мусульман в ряды организации.

По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные материалы, принадлежащие организации, передает РИА Новости.

*«Хизб ут-Тахрир» — террористическая организация, запрещенная на территории России.

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